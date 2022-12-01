"Her şey 20 saniyede oldu" diyen sanığa 26 yıl hapis cezası! - Haberler

"Her şey 20 saniyede oldu" diyen sanığa 26 yıl 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de, eşine şantaj yapan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışında öldüren kadının eşi İsmail Altuntaş'ın cezası belli oldu. Olay, geçen 18 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. C.A.'ya, "şantaj" ve "özel hayatın gizliliği" suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 farklı suçtan 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADLİYE ÇIKIŞI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ Öldürülen Gökhan Özcan. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Bu sırada ağabey kardeş, C.A.'nın eşi İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan hayatını kaybetti. İsmail Altuntaş ile eşi C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Altuntaş tutuklanırken, cinayete azmettirdiği öne sürülen eşi C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ÇİFT HAKKINDA DAVA AÇILDI Çift hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık İsmail Altuntaş ile ölen Özcan'ın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada aralarında sanık İsmail Altuntaş'ın annesi ve kardeşi ile bir avukatın da olduğu 3 kişi tanık olarak dinlendi.

"HER ŞEY 20 SANİYEDE OLDU" Son sözü sorulan sanık İsmail Altuntaş, "Önce sizin, sonra yüce rabbimin adaletine sığınıyorum. Benim, ailem, yuvam dağıldı. Kızıma bile küfretti. Baba olmak zor. Her şey 20 saniyede oldu" dedi.