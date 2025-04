Her Şey Aşk İçin filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim’in paylaştığı film, Romantik komedi türünde yer almaktadır. Peki, "Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...