Sivas'ın Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kafede sevgilisinden ayrılan bir kişinin kafenin dekoruna astığı mektup aşıklara ilham oldu.

İHA'nın haberine göre kafeye giden birçok aşık sevdiği kişiye yazdığı mektup ve şiirleri bu mektubun yanına astı.

Kısa sürede çoğalan mektuplar camı süsleyen dekoratif bir perdeye dönüştü. Yüzlerce mektup ve notun bulunduğu perdenin ismi ise aşk perdesi oldu.

İşletme sahibi Mikail Aslan, müşterilerin bu durumdan oldukça memnun olduklarını ve kendileri için güzel bir yanı olduğunu dile getirdi.

HER ŞEY MÜŞTERİNİN YAZDIĞI NOTLA BAŞLADI

İşletme sahibi Mikail Aslan, şimdiye kadar perdeye yüzlerce sevgi dolu kelimelerin bulunduğu not ve mektubun asıldığını belirterek, “Müşteriden ziyade ilk olarak misafir diyebileceğim kadın arkadaş yazmıştı. Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, biz de buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi. Böyle süregeldi, bir teamül oldu artık. Her sene gelen müşteriler önceden yazdıklarının üzerine ekleyerek devam etmekte. Burada o anki ruh halini, o anki duygu ve düşüncelerini, o anki hissettiklerini kağıda aktardı müşterilerimiz. Bizim de hoşumuza gitti, perde niyetine kullanıyoruz” dedi.

İçlerindeki saatin hikâyesini de anlatan Aslan “Yazan arkadaş da belirtmiş. Sevgilisi olan kadın buna bir saat hediye ediyor. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra erkek çok duygulanıyor ve artık zamanın durduğunu belirtiyor. Saati oraya bırakıyor. Bize gelen şeyler hep olumlu yönde. Tabii bazen müstehcen şeyler de oluyor biz onları çıkarıyoruz. Buraya aşk perdesi diyebiliriz” dedi.