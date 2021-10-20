Koyda komedi macerası 0:00 / 0:00

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Gürgen Öz ile Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı 'Her Şey Dahil'in çekimlerine Datça'da başlandı. Komedi türündeki filmi Hakan Eser yönetiyor. Hakan Bilgin, Sinan Engin, Nikki Wild, Kaan Yılmaz, Aslı Bankoğlu, Rüya Coric, Özgün Bayraktar, Tuncay Beyazıt, Gülnihal Demir, Yağmur Ün, Gökhan Tevek, Berk Şişman ve Hazal Erişkin de rol aldığı 'Her Şey Dahil', beyazperdeye bir koyda yananları aktaracak.

2022'nin ilk aylarında gösterime girmesi planlanan 'Her Şey Dahil'in konusu şöyle; 'Faruk', 'Ayhan' ve 'Kasım', Danimarka'daki sperm bankası aracılığıyla farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeştir. Geçim sıkıntıları yüzünden girişmedikleri iş kalmamıştır. Bir gün dedelerinden onlara bir miras kalır. Bu miras bir koydur. Ancak dedeleri, koyu taksitle almıştır ve ödenmesi gereken son iki taksit vardır. Kardeşler, koyu tatil köyüne çevirerek para kazanıp borcu ödemeyi planlar. Ancak giriştikleri macerada başlarına gelmeyen kalmayacak, üzerinde çalıştığı romanı bitirmek için sessiz sakin bir yer arayan 'Hayalet yazar Fulden' de olanlardan nasibini alacaktır.