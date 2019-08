Her Yerde Sen 9. son bölümde yine hem romantik anlar yaşandı hem de komik sahnelerle izleyicinin yüzünde tebessüm eksik olmadı. Her Yerde Sen'denin bu akşamki bölümüne damga vuran anlar ise Selin ile Demir'in yakınlaştığı anlar oldu. Her Yerde Sen 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm özeti haberimizde.

HER YERDE SEN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Vedat’ın hoşlandığı kadının Selin olduğunu öğrenen Demir, yalanıyla buna yol açan Selin’e çok kızar ve Paris’teki sunumu bir uzaklaşma fırsatı olarak görür.

Demir’in tepkisini çözemeyen Selin, onun Alara ile gidecek olmasını sindiremez.

Alara Paris seyahati için bir sürü plan yaparken Demir’in koyduğu mesafeyi farkeden Vedat onu yüzleşmeye çağırır.