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Hercai 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hercai 60. son bölüm...

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ATV dizisi Hercai, 60. bölümüyle Cuma ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Reyyan'ın öğrendiği gerçek damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Hercai 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hercai 60. son bölüm...

Hercai dizisi 60. son bölümüyle bu akşam izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası gözler 61. yeni bölüm fragmanı çevrildi...

HERCAİ 60. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan ve Miran’ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan’ın isteğiyle Azize’ye bir şans vermeye karar verir.

Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh’un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar’ı şoke edecektir. Yaren’in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun’u durdurur.

Dilşah, Azra’yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran’ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran’ın şartını kabul edecek mi?

HERCAİ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 61. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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