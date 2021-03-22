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Hercai 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 64. son bölüm

Hercai 64. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Peki Hercai 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 64. son bölüm izleme özeti...

Hercai 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 64. son bölüm

Hercai 64. son bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde; Reyyan bilincini kaybeder. Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. Hercai 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 64. son bölüm...

HERCAİ 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

HERCAİ 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

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