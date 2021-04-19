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Hercai 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 68. son bölüm

Hercai 68. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalıyor. Hercai 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 68. son bölüm izleme özeti...

Hercai 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 68. son bölüm

Hercai 68. son bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde; Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Hercai 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 68. son bölüm...

HERCAİ 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

HERCAİ 68. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

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