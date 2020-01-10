Hercai dizisinin yeni bölümünün neden 10 Ocak yayın akışında bulunmadığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Her sene yeni yıl reklam anlaşmalarının yenilenmesinden dolayı dizilerin yeni bölümleri bir süreliğine yayınlanmıyor. Hercai'de bu diziler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

HERCAİ 28. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

HERCAİ 28. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hercai'nin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlu resmi bir açıklama yapmadı. Şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz.

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Jumanji: Vahşi Orman (yabancı sinema)

22.30 Hercai (tekrar)