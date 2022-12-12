Kabine toplanıyor! Gündem EYT ve asgari ücret

Asgari ücret için görüşmeler devam ederken, gelinen son durum kabine toplantısında ele alınacak. 14 Aralık'taki 2'nci toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı merakla beklenirken, yapılan görüşmeler değerlendirilecek.

EYT VE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu da toplantıda görüşülecek. Emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği merak konusu olurken, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgilendirme yapacak.

Diğer yandan kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler de görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.