HES kapakları açıldı piknikçiler mahsur kaldı
Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki HES barajının kapaklarının açılması sonucu Cendere Köprüsü Kanyonu'nda piknik yapan bir grup mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Giriş: 25.08.2024 - 16:02 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:02
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Adiyaman Sincik'te HES barajının kapakları açılarak su tahliye edildi. Tahliye sonucu tarihi Cendere Köprüsü Kanyonunda su seviyesi yükseldi.
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Hem suyun yükselmesi hem de sudaki çamur nedeniyle kanyon bölgesinde piknik yapan vatandaşlar mahsur kaldı.
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Bazı vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldığı yerden çıkamadı. Mahsur kalanlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
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