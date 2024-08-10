Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da katıldı.
Giriş: 10.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:14
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Heybeliada'nın Bayraktepe mevkisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
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Yangını fark eden ada sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
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Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da katıldı.