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        Haberler Televizyon Heyecanla izlenen 'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 23:17 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:17
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        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım
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        Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Melek, Sumru’ya 30 yılın acısını çektirmeye çalışırken, Sumru da çocuklarına aslında onları terk etmek istemediğini söylüyor. Harika’nın geçen bölüm sonunda yaptığı sürprizin ne olduğu hala gizemini korurken, tüm Kapadokya halkının Cihan ve Sevilay’ı konuşması dikkat çekiyor. Cihan’ın Melek’e “Beni beklemeni istiyorum” demesine Melek’in ne cevap vereceği merak konusu olurken, Nihayet’in Sumru’ya söyledikleri, “Nihayet, Samet ve Hikmet’in planını biliyor mu?” sorusunu akıllara geliyor.

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        SİYAH KALP’İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bağ evinde çıkan yangında Nuh’un gözünü karartıp Sumru’nun hayatını kurtarması ve Melek’in de Nihayet Hanım’a yardım etmesi Şansalanlar’da büyük yankı uyandırdı. Samet ve tüm aile Nuh ve Melek’e büyük bir minnet duyarken Sumru ise vicdanıyla büyük bir hesaplaşma yaşadı. Sumru ikizlerle yüzleşirken, Nuh ve Melek ise geçmişin hesabını sordu. Ancak Sumru’dan duydukları iki kardeş için yeterli olmadı. Gerçeklerin herkes tarafından bilinmesini isteyen Nuh ve Melek, Sumru’ya bir hafta süre tanıdı. Samet de karısının hayatını kurtaran Nuh'u işe alarak Sumru’nun şoförü yaptı. Nuh ve Melek artık konakta yaşamaya başladı.

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        Cihan, holdingde işleri yoluna koymak için büyük bir çaba sarf ederken Esat, abisine karşı yaptığı planla Cihan’ın zor duruma düşmesini sağladı. Diğer yanda Melek’ten bir türlü uzak duramayan Cihan, holdingde işlerin iyice kötüye gitmesiyle köşeye sıkıştı. Samet’in de zorlamasıyla Sevilay’la olan nikahlarını erkene aldılar. Sevilay ise Nuh’u aklından çıkaramazken Nuh da Sevilay’a karşı hissettiklerini bastırmaya çalıştı. Şansalanlar’dan intikam almak isteyen Tahsin, Nuh ve Melek’in gerçeğinin de peşine düştü. Hikmet’le de yakınlaşan Tahsin, Hikmet’in kim olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Sevilay’a karşı iyi niyetli olmayan Harika, hain planlarına devam edip Sevilay’ın kına gecesine büyük bir sürpriz hazırladı. Sumru’nun davranışları Nihayet’in gözünden kaçmadı. Sırrını daha fazla içinde tutamayan Sumru, annesine gerçeği itiraf etti.

        Yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş’un, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        Siyah Kalp, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        Siyah Kalp’in 4. Bölüm 2. Tanıtımı;

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