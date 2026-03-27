Heyelana karşı mahalle taşınacak
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir mahalle için önemli bir karara imza atıldı. Buna göre mahalle, heyelan tehlikesi nedeniyle başka yere taşınacak
Giriş: 27.03.2026 - 10:32
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir mahalle halkı, bulundukları bölgede heyelan tehlikesinin olması nedeniyle başka yere nakledilecek.
AA'da yer alan habere göre konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Soma ilçesi Eğnez Mahallesi halkı, adı geçen yerleşim yerinin heyelan tehlikesinin bulunması nedeniyle kararın ekindeki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen yere yerleştirilecek.
Karar, 6292 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.
Temsili fotoğraf
