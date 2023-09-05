Heyelandan kaçan sürücünün cipi, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Artvin'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Şavşat ilçesindeki bir yamaçta heyelan meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen bir cip heyelanı görünce manevra yaptı. Feci anlarda uçuruma yuvarlanan araçtaki yaşlı adam hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:58 facebook

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