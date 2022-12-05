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"525 TL ödeyip, heyete görünmeden heyet raporu aldım"

İzmir'de ilginç bir iddia ortaya çıktı. Emekli hakim olan Avukat Aydoğan Yolyapan, ikinci kez el konulan ehliyetini almak için gittiği Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde AMATEM Sağlık Kurulu'nda, heyete görünmeden heyet raporu aldığını söyledi. Ehliyetini aldığını ancak hiçbir doktora görünmediğini kaydeden Yolyapan, ödediği 525 TL'nin iadesi için de başvuruda bulundu

"Heyete görünmeden heyet raporu aldım"
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İzmir'de yaşayan emekli hakim ve avukat Aydoğan Yolpayan, ikinci kez el konulan ehliyetini almak için gittiği sağlık kurumunda heyete görünmeden heyet raporu aldığını söyledi.

Yolyapan, "İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde AMATEM Sağlık Kurulu'nda her pazartesi ve çarşamba bu durum yaşanıyor. Ehliyetini almak için gelenleri ne heyet ne doktor görüyor. Benimle birlikte 20 kişi aynı durumu yaşadı" iddiasında bulundu.

Yolyapan yaşadığı olayı anlatarak şunları kaydetti: "Ehliyetime ikinci kez alkolden dolayı el konuldu. Böyle durumlarda belirli bir prosedür oluyor. 15 günde bir alkol alıp alınmadığını test etmek için kan testi yapılıyor. 3 ay sürdü bu. 3 ay sonunda eğer kanınızda alkol çıkmazsa heyete giriyorsunuz. Heyet size araç kullanıp kullanamayacağınıza dair bir rapor veriyor. Bunun adı Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) Raporu. Bu rapor da 525 lira. Burada bir doktora görünmeniz gerekiyor ama ben herhangi bir şekilde muayene olmadım ve heyete de görünmedim. Hastanede bulunduğum anda yaklaşık 20 kişi bu durumu yaşadı. Ehliyetimi aldım burada bir sorun yok. Ama doktora görünmedik ve bir süre bekledikten sonra bir görevli çıkıp, 'Biz raporlarınızı hazırladık, buyurun dedi. Yani hiçbir muayene yapılmaksızın ve heyete almaksızın rapor aldım. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde AMATEM Sağlık Kurulu'nda her pazartesi ve çarşamba bu durum yaşanıyor. Ehliyetini almak için gelenleri ne heyet ne doktor görüyor. Yani kapıda bekliyorsunuz ve heyete girmiş gibi görünüyorsunuz. 525 TL muayene ve tedavi ücreti ödüyorsunuz."

ÖDEDİĞİ ÜCRETİN İADESİNİ İSTEDİ

Yolyapan ayrıca, "AMATEM Sağlık Kurulu Başkanlığında tedavi ve tetkik olmak için 525 TL ücret yatırdım. Ancak benimle bekleyen 20'ye yakın kişi ile birlikte yaklaşık iki saat bekledikten sonra hiçbir tedavi ve muayene olmaksızın genç bir kız çıkarak 'biz raporlarınızı yazdık Sudge Merkezinden alabilirsiniz' dedi ve herkesi geri gönderdi" şeklinde bir şikayette bulunarak ödediği ücretim iadesini de yazılı olarak talep etti.

Fotoğraf: DHA

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