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        Başkan Çelik, tohum makinesini Bozkurtlu çiftçilere teslim etti

        Denizli'nin Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteği olan tohum eleme makinesini düzenlenen törenle Cumalı Mahallesi sakinlerine teslim etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:16
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        Hibe makine çiftçilere teslim edildi
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozkurtlu çiftçilere hibe edilen tohum eleme makinesi için Bozkurt Belediye Başkan Birsen Çelik tarafından Cumalı Mahallesi Muhtarı Nurbay Keskin'e teslim edildi.

        Törende konuşan Başkan Birsen Çelik, bu tür ekipmanların tarımsal faaliyetler açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, ilçeye kazandırılan her yeni imkânın çiftçilerin verimliliğini artıracağını belirtti.

        Başkan Çelik, "Bu makinelerle çiftçilerimiz daha kaliteli üretim yapacak, bu da ilçemizin tarımsal gelişimine büyük katkı sağlayacak. Tarım sektörünün gelişmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Tohum eleme makinesi gibi tarımsal araçlar, üretim süreçlerini hızlandırarak çiftçilere zaman kazandırıyor. Bu sayede daha etkin ve verimli bir üretim dönemine giriliyor. Çiftçilerimiz bu makineleri kullanarak tarımsal faaliyetlerini güçlendireceklerdir" dedi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteğinin ilçedeki tarımsal faaliyetlerin gelişimine katkı sunduğunu belirten Başkan Çelik, "Başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ve modernizasyonu için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tarımda gelişim sadece ekipmanla değil, iş birliğiyle mümkün olacaktır. Bozkurt Belediyesi olarak bu tür desteklerimiz artarak devam edecek. Bu tür projelerle Bozkurt'ta tarımsal faaliyetlerimiz daha güçlü bir şekilde ilerleyecek" diye konuştu.

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