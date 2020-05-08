Hibeş nasıl yapılır? Hibeş Antalya mutfağının meşhur bir mezesidir. Tahinli içeriyle size enerji verecektir. Ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirici etkisi vardır.
Hibeş Malzemeler:
- 1,5 su bardağı tahin
- 5 tatlı kaşığı acı kırmızı toz biber
- 3 diş sarımsak
- 2 adet limon
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2,5 tatlı kaşığı kimyon
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
Hibeş Yapılışı:
- Evinizde rondonuz varsa 2 limonun suyunu sıkıp tüm malzemeleri limonun yarısıyla rondodan geçirebilirsiniz.
- Kalan limonu da tadına bakarak ekleyebilirsiniz.
- Rondo kullanmadan yapacaklarsa sarımsakları rendeleyip diğer malzemeleri karıştırıp birbiriyle özleşene kadar karıştırmaya devam etmelisiniz.
- Tuz, limon ayarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Ekmeklerin üzerlerine sürerek de servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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