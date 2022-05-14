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Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz’ın yeni dizisi Erşan Kuneri’de Seyyal karakterine hayat veriyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Nolur Ayrılalım, Kuzgun, Yaşamayanlar, Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat gibi yapımlarda da boy gösterdi. Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine hayat veren Şahinkaya, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı. İşte, Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk fotoğrafı…

  • 01
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali gündeme geldi.
  • 02
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Ünlü oyuncu ilk olarak; Wilma Elles, Erkan Petekkeye, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Yıldzı Çağrı Atiksoy’un başrolünü paylaştığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde adını duyurmuştu.
  • 03
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Kuzgun, Yaşamayanlar, Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat gibi yapımlarla ekrana gelen Şahinkaya, Kiraz Mevsimi dizisindeki Şeyma Çetin rolüyle hafızalara kazındı.

     
  • 04
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Şahinkaya’nın adı Cem Yılmaz’ın yeni dizisi Erşan Kuneri ile tekrar gündeme geldi.
  • 05
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Erşan Kuneri dizisinde Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar ve Bülent Şakrak ile başrolü paylaşan Nilperi Şahinkaya çocukluk haliyle çok konuşuldu.
  • 06
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    NİLPERİ ŞAHİNAYA KİMDİR?

    Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988'de Senegal'de doğdu. İlkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 
  • 07
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına "peri"nin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur.
  • 08
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    2003 yılında Ankara’ya yerleşip, 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.
  • 09
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır. Babası Salim Levent Şahinkaya'dır.
  • 10
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 
  • 11
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi.
  • 12
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile büyük çıkış yaparak N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterine can verdi.
  • 13
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesinde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. 
  • 14
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayınlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı.
  • 15
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

    İşte, Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk fotoğrafı…
  • 16
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 17
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 18
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 19
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 20
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 21
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 22
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 23
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 24
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 25
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 26
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 27
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 28
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
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    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 30
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 31
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 32
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 33
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 34
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!
  • 35
    Hiç değişmemiş! Erşan Kuneri’nin Seyyal’i Nilperi Şahinkaya’nın çocukluk hali herkesi şaşırttı!

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