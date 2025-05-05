Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur?
Hıdırellez bu sene 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Gül ağacına dilek dileyip asmak en bilinen ritüellerden biridir. Öte yandan Hıdırellez, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edilen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlerin ve eşyaların feyiz, bereket getireceğine inanılan bir gündür. Bu nedenle, yiyecek kapları, ambarlar ve para keseleri ağızları açık bırakılır. Peki Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur?
Hıdırellez dilekleri günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. 2025 yılında Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Salı ikindi ezanı ile sona erecek. Hıdırellez ritüellerinden biri olan gül ağacına dilek dilemek isteyenler Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur sorusuna yanıt arıyor. Dileklerin yazılı olduğu kağıtlar veya resimler, gül ağacının dallarına asılabilir. Eğer ev sahibi olmak isteniyorsa, ev resmi, araba almak isteniyorsa, araba resmi çizilebilir.
HIDIRELLEZ’DE DİLEK NASIL TUTULUR?
Hıdırellez’de dilek tutmak için 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır. Eskiden, kese içine para konup gül dibine gömülürken, günümüzde genellikle açık cüzdanlar bırakılır. Dileklerin yazılı olduğu kağıtlar veya resimler, gül ağacının dallarına asılabilir. Eğer ev sahibi olmak isteniyorsa, ev resmi, araba almak isteniyorsa, araba resmi çizilebilir. 6 Mayıs sabahı, asılan paralar ya da cüzdanlar geri toplanır ve sonra bu notlar suya bırakılır.
HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?
Hıdırellez’de gül ağacına dilek tutarken dua etmek de önemli bir gelenektir. Dileklerinizi dile getirirken şu dua okunabilir:
Bin bir adım bir adım / Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah / Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma / Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin / Biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin.
HIDIRELLEZ GELENEKLERİ
-Gül Ağacına Dilek Tutma
-Ateşten Atlamak
-Para Asma ve Cüzdan Bırakma
HIDIRELLEZ KESESİ İÇİNE NE KONUR?
Hıdırellez kesesinin içine genellikle para konur. Gül ağacına asılan paralar, eski geleneklere göre kese içinde yer alır ve bu kese gül dibine gömülürdü. Ayrıca, dilekler bir kağıda yazılabileceği gibi, çeşitli şekiller de çizilebilir. Ev isteyen bir ev resmi, araba isteyen bir araba resmi çizmek, dileklerin gerçekleşmesi için yapılan geleneksel yöntemler arasındadır. Hıdırellez, sadece dilek tutma geleneğiyle değil, aynı zamanda dostlukların pekiştirildiği, yeniliklere adım atılan bir bayramdır. Bu özel günde yapılan ritüeller, kişilere umut ve güven aşılar