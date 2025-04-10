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        Haberler Bilgi Yaşam Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, gelenekleri nelerdir, gül ağacı ritüeli nasıl yapılır?

        Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, gelenekleri nelerdir, gül ağacı ritüeli nasıl yapılır?

        Her sene belli tarihlerde kutlanan Hıdırellez baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Hıdırellez gününde ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle dilekler dilenir, gül ağacına asılır. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor. Peki, 2025 Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, gelenekleri nelerdir, gül ağacı ritüeli nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:15
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        Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki Hıdırellez nedir ve ne zaman kutlanır, gelenekleri nelerdir?

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        HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

        Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.

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        HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

        Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

        Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

        Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.

        HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ

        Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.

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