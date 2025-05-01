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        Haberler Bilgi Gündem Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellezin kökeni nedir, neden kutlanır, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir?

        Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellezin kökeni nedir, nasıl kutlanır?

        Hıdırellez, baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanışını ve yaşamın tazelenmesini temsil eden köklü bir gelenektir. Bu özel günde Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuğuna inanılır ve bu buluşmanın bolluk, sağlık ve dileklerle taçlandığı düşünülür. Bu nedenle çeşitli ritüeller gerçekleştirilir; dilekler tutulur, ateş üzerinden atlanır ve gül ağaçlarına niyetler bağlanır. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanır, hangi gelenekler öne çıkar? İşte, bu özel güne dair tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:30
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        Hıdırellez, baharın gelişiyle birlikte umut, bereket ve yenilenmeyi simgeleyen kadim bir gelenektir. Halk inanışına göre bu özel günde tutulan dileklerin gerçekleşeceğine inanılır; sağlık, şans ve bolluk getirmesi amacıyla çeşitli ritüeller uygulanır. Ateşten atlamak, dilekleri gül ağacına bağlamak ve doğaya niyetlerde bulunmak bu kutlamaların vazgeçilmezleri arasındadır. Peki, Hıdırellez hangi tarihte kutlanacak, bu özel günün geleneklerinde neler var? İşte, Hıdırellez hakkında merak edilenler...

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        HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ

        Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.

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        HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

        Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.

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        HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

        Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

        Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

        Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.

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