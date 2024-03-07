Hikmet Eraslan: Tarihi yapıya zarar verecek hiçbir sistem ve malzeme kullanılmadı

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Doğduğumuz topraklar olan Doğubayazıt’a sevdamız herkes tarafından bilinmektedir. Bölgenin turizm ekonomisinin kalkınması ve tanıtımı adına Dosso Dossi Holding olarak müzik festivalleri, defileler, resim sergileri ve klip çekimleri gerçekleştirdik.

Faaliyetlerimiz ticari değildir, holdingimizin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kamu yararı gözetilerek yapılmaktadır. Tek amacımız bölgenin kalkınmasına vesile olmaktır. Yine bu çerçevede Ağrı Dağı Nuh’un Gemisi Müzesi’nin temelini de Nisan ayında atmayı planlıyoruz. Tüm faaliyetlerimiz Ağrı Valiliği ve Doğubayazıt Kaymakamlığı’ndan gerekli izinler alınarak yapılmaktadır.

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"HABERLERİ ÜZÜNTÜ İLE KARŞILADIK"

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Az Kalsın İshak Paşa’yı Yakacaktı' başlıklı haberleri üzüntü ile karşıladık. Yedi ay önce çekilen, sosyal medya kanalları başta olmak üzere ulusal ve yerel basında yayınlanan bu klibin, böyle bir konuyla şimdi gündeme getirilmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok tarihi yapıda müzik ve sanat etkinlikleri yapılmaktadır. Efes Antik Tiyatro, Hierapolis Antik Tiyatro ve Patara Antik Tiyatro’da verilen konserler ilgiyle takip edilmektedir. Geçtiğimiz yıl İshak Paşa Sarayı’nda düzenlenen 'Senforock' konseri ise Ağrılılar ve Doğubayazıtlılar kadar çevre illerden gelenler tarafından izlenmişti.

"TARİHİ YAPIYA ZARAR VERECEK SİSTEM KULLANILMADI"

Söz konusu klip çekimimiz tüm hassasiyetler gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Yetkililerin nezaretinde gerçekleştirilen çekimler sırasında 'haberlere konu olan iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Yaklaşık yarım saat süren çekim ve tek kişilik performans sırasında tarihi yapıya zarar verecek hiçbir sistem ve malzeme kullanılmadı. Havai fişekler sarayın dışından atılarak görüntü alındı. Aynı akşam tüm teknik malzeme toplanarak çalışma sonlandırıldı."