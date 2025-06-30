Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi 2026'ya kadar uzatıldı

İstanbul'un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher'de, 16. yüzyıldan günümüze farklı zamanlarda ve çeşitli edebî türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.

Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki farklı İstanbul temsillerini bir araya getiren serginin daha önce 13 Temmuz 2025 olarak belirlenen kapanış tarihi, ziyaretçilerin yoğun ilgisi üzerine 18 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisinin küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı, tasarım ve uygulamasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk üstleniyor.

Sergi, Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alarak fantastik öykülerden bilimkurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunuyor.

Voltaire, Virginia Woolf, Jules Verne, Ian Fleming gibi yazarların eserlerini bir araya getiren sergi, şehrin edebiyat ve sanat üzerindeki ilham verici etkisini görünür kılıyor.

Sergiyle aynı adı taşıyan, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan katalog, sergiyi farklı okuma ve yorumlama biçimlerini yansıtan yazılar içeriyor.

Zeynep Çelik'in sunuşuyla başlayan sergi kataloğunda, Şeyda Çetin'in "Kitaplardaki Gibi!" ve Ebru Esra Satıcı'nın "İstanbul'un Çizgileri" başlıklı küratöryel yazılarıyla birlikte Kaya Genç'in "İstanbul'u Yakalamak: Akışkan Bir Kentin Batı Edebiyatındaki Tasvirleri" ve Melis Behlil'in "Edebiyattan Sinemaya Fantastik Bir İstanbul Temsili: Baron Münchhausen" başlıklı yazıları yer alıyor.

Katalogda ayrıca merhum Selim İleri'nin, seçkideki kitaplardan kişisel tarihinde yer etmiş olanlara değindiği "Ölümsüz İstanbul" başlıklı yazısı bunuluyor. Katalog metinleri ise Şeyda Çetin, Ebru Esra Satıcı ve Sven Becker'a ait.

Sergi, ziyaretçilere yalnızca kitaplar üzerinden değil; yetişkinler ve çocuklar için çeşitli atölyeler, rehberli ve küratörlü turlar, kitaplardan uyarlanan film gösterimleri gibi yan etkinliklerle zenginleşen çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Katalog yazarlarından Melis Behlil ve Kaya Genç, Meşher'de düzenlenen söyleşilerde konuşmacı olarak yer aldı ve serginin sunduğu farklı bağlamlara dair ziyaretçilerle doğrudan etkileşim kurma şansı yakaladı.

13 Temmuz'da kapılarını kısa süreliğine kapatacak olan Hikâye İstanbul'da Geçiyor, 17 Temmuz'dan itibaren yeniden ziyarete açılacak.