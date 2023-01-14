KÖŞE KAPMACA OYNAMIŞLARDI



Hilal Altınbilek, iki ay önce Etiler'de yeni sevgilisi ile birlikte adeta gazetecilerle köşe kapmaca oynamıştı. Mekandan el ele çıkan aşıklar, muhabirleri fark edince hemen birbirinden ayrılmıştı.



Ardından VIP bir araca binen Hilal Altınbilek, sevgilisine "Haydi!" diye seslenmişti. Ancak Altınbilek'in erkek arkadaşı, görüntü vermemek adına tekrar içeriye kaçmıştı.



Daha sonra mekanın etrafındaki sokaklarda dolaştıktan sonra tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Hilal Altınbilek, yine başarılı olamamıştı.



Muhabirlerin kendisini görüntülemesini istemeyen beyefendi, restoranın arkasındaki personel odasında saklanmayı da denemişti.



Hilal Altınbilek'in, odada yaklaşık üç saat gazetecilerin gitmesini bekleyen yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yapmıştı. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi, kapıdan gazetecileri kontrol ederken objektiflere böyle yansımıştı.