Hilal Zeyneb Saraç dünya ikincisi oldu!

Katar'da düzenlenen Dünya Master Yüzme Şampiyonası'nda Hilal Zeyneb Saraç, ikincilik elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Doha'da devam eden organizasyonda, 3 kilometre açık su yarışında Türkiye'yi temsil eden Hilal Zeyneb Saraç, 25-29 yaş kategorisinde 38 dakika 14 saniye 3 saliselik derecesiyle ikinci oldu.