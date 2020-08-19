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'Jenerik marka' olarak bilinen 'Hilti', Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntülerinde tepkilere neden olan duvar yıkımı sırasında kullanılan aletle tartışmalar içerisinde yer almıştı. Hilti Türkiye, o tartışmalara yönelik açıklamada bulundu.

Global inşaat el aletleri pazarının önde gelen şirketlerinden Hilti'nin, olayda adı geçen 'Hilti' ile hiçbir ilgileri olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Hilti olarak, son günlerde medyaya yansıyan Galata Kulesi restorasyon çalışmaları ile ilgili haberleri büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Hilti, dünyada ve Türkiye’de “jenerik marka” konumundadır. Hilti markasının, ürünün adının yerine geçerek jenerik özelliğini kazanması nedeniyle Galata Kulesi restorasyon çalışmaları haberlerinde olduğu gibi olumsuz konulara sahip bazı haberlerde kırıcı-delici el aletlerinin adı, medyada “Hilti” olarak geçebilmektedir. Şirketimiz ve Hilti markamızla hiçbir ilgisi olmayan bu durum, kamuoyunda şirketimizi haksız yere zor durumda bırakan yanlış anlamalara neden olmaktadır.

1941 YILINDA DOĞDU

Haber içeriklerinde geçen tüm kırıcı-delici el aletlerinin 'Hilti' olarak adlandırılmayarak, ürün adının (kırıcı-delici, darbeli matkap, kırıcı, inşaat el aleti vb) kullanılması konusunda hassasiyet gösterilmesi istenen Hilti Türkiye açıklamasında, şirket hakkında da şu bilgiler verildi:

"Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn Prensliği’nde 1941 yılında doğup, bugün yaklaşık 30 bin çalışanı ile global bir marka haline gelen Hilti, 6 kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarına ilk kez 1982 yılında giren ve 15 yıl distribütörlük olarak temsil edilen Hilti, 1997 yılından bu yana ise Türkiye’de yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma konumunda. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Hilti Türkiye, başarısını bilgi, birikim ve inovasyon ile sürdürülebilir değer yaratan bir marka olmaya borçlu. Şirket; inşaat, enerji ve endüstri sektörlerindeki profesyonellere yönelik ürün, servis ve yazılımlar üreterek ekonomiye katma değer sağlıyor."