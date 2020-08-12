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Tarihi kulede 'hiltili' restorasyon!

Galata Kulesi’nin idaresi, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmişti ve o zaman bu konu hayli gündemde kalmış, çok konuşulmuştu. Şimdi, Galata Kulesi yine bir tartışmayla gündemde. Bu kez de mevzu tarihi kuledeki restorasyon. Esra Boğazlıyan'ın haberi...

Galata Kulesi
Esra Boğazlıyan

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum” diyerek restorasyondan görüntüler paylaştı.

Duvarın hilti olarak bilinen kırıcı matkapla yıkıldığını gösteren görüntüler bir anda gündeme oturdu. Peki nasıl oluyor da tarihi kulenin restorasyonunda böyle manzaralar ortaya çıktı?

Bu soruyu en yetkili kişiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan Sinan Genim’e sordum. Sinan Genim, Kule’nin restorasyon projesiyle yakından ilgileniyor.

‘Hocam, kim, nasıl yapabilir böyle bir şeyi, denetim yok mu, tarihi duvarlar zarar gördü mü?’ dedim. Sinan Genim’den de şu yanıtı aldım: “Kulede yaklaşık bir ay önce restorasyon çalışması başladı. Tartışılan görüntüler, kulenin tamamen müzeye dönüştürülmesi için yapılan restorasyonda yüklenici firmanın yaptığı bir hata.

Olacak şey değil ama zarar yok. Hiltiyle girilmiş ama o duvar 3.5 metre kalınlığında. Yapıya bir zararı yok. Denetleyenler de olmasına rağmen böyle bir şey yapılmış. Müteahhidin büyük hatası. Böyle bir şey yapılmaz. Bu kasap bıçağıyla ameliyat yapmak gibi. Olacak iş değil.”

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ersoy, "Sosyal medyada 'Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, Galata Kulesi ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların bakanlığın ilgili birimlerini rahatsız etmesi üzerine açıklama yayımladı.

Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamaların, bakanlığın ilgili birimlerini de rahatsız ettiğini bildiren Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi’nde yapılan restorasyon faaliyetine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhidinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.”

Ayrıca Demircan, Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceklerini kaydetti.

"HASSASİYETİMİZLE UYUŞMAYAN YÖNTEMLER KULLANAN FİRMAYA GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından da Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"Galata Kulesi'nin zemin katındaki işlem, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemidir." ifadelerine ver verilen açıklamada, bu işlemin literatürde "çürütme-tümleme" olarak tanımlandığı, bunun "tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş alanlarda, deformasyona uğramış parçaların çıkarılması ve tekrar aslına uygun hale getirilmesi" olduğu aktarıldı.

Yapılan teknik incelemelerde, kule zemin katındaki duvarın "çimento esaslı sıva raspası" sonucunda duvar örgüsünde bozulmaların ortaya çıktığı, orijinal yapısının bozulduğu ve bu müdahalelerin yakın dönemde yapıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galata Kulesi gibi İstanbul'un hatta dünyanın sembol eserlerinden birine sonradan izinsiz ve kaçak olarak eklenen, orijinal dokusu ve fonksiyonuyla ilgisi olmayan ofis, mutfak gibi bölümler tasfiye edilmekte, çimento harçla örülmüş bölüm, özgün duvar örgüsüne uygun malzeme cinsi ve tekniğine uygun olarak tamamlanmaktadır.

Galata Kulesi, insanlığın ortak mirası, İstanbul’un siluetinin ayrılmaz parçasıdır. Yapılan çalışmalar; bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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