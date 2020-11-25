Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 481 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 134 bin 699’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 376 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 222 bin 216’ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 642 bin 771 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vakaların 2'si Şanghay kentinde görülürken, Fucien, Guangdong ve Şanşi eyaletlerinde birer vaka saptandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 469'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 530 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 382 Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 31 bin 735’e çıktığı ülkede, 26 bin 825 kişi salgını yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 513’e yükseldi.

Ülkedeki günlük yeni vaka sayısı, 8 Kasım'dan bu yana 3 haneli rakamlarda seyrediyor.

Güney Kore'de günlük vaka artışı 18-22 Kasım'da 300'ün üzerindeyken, 23 Kasım’da 300'ün altına düşmüştü.