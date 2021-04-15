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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı - Haberler
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Hindistan'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı

Koronavirüs salgınından en fazla ülkelerden olan Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte 1038 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı - Haberler
Hindistan'da günlük vaka sayısı 200 bini aştı!
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AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1038 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 173 bin 123'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 14 milyon 74 bin 564 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 578 bin 160 ile Maharaştra, 1 milyon 189 bin 175 ile Kerala, 1 milyon 94 bin 912 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 429 bin 564’e ulaştığı ülkede, 1 milyon 471 bin 877 kişinin de tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmaya devam ediyor.

HİNDİSTAN'DA YAPILAN AŞI SAYISI 114 MİLYON DOZU AŞTI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 114 milyon 493 bin 238 doz olduğunu duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

HİNDİSTAN'DA VİRÜSÜN BULAŞICI ÖZELLİĞİ YÜKSEK YENİ TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR

Yeni dalgayı ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan yeni tiplerinin yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlar tarafından endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edildi.

Pencap eyaleti yetkilileri 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan da 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulundu. Bakan Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

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