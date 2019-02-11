Hindistan'da dünyaya gelen bir kız bebekte nekrotizan fasiit adı verilen et yiyen bakteri tespit edildi.

New Indian Express'te yer alan habere göre; yaşamı tehdit eden ve nadir görülen bir enfeksiyondan muzdarip olan bebek yaşama tutundu.

Doğumdan sadece beş gün sonra, bebeğin göğsünde irin dolu kesecikler fark eden ebeveynleri bebeği hemen hastaneye götürdü. Antibiyotik verilmesine rağmen durumu gittikçe kötüleşmeye başlayan bebeğin kanı da enfekte oldu.

Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, kaldığı hastaneden Bengalur şehrindeki başka bir hastaneye gönderildi.

İltihaplı kesecikler, zaman içerisinde bebeğin cildinde aşınmalara ve lokal tahribata neden oldu.

Dr. Sudheer, “Bebeğin göğsü bir şeyler tarafından hızla yeniliyordu. Bu da cilt üzerinde bir boşluk ve iz bırakıyordu" dedi.

Bebekte et yiyen bakteri tespit eden doktorlar, önce kandaki enfeksiyonu kontrol altına aldılar, ardından ölü deriyi keserek, yara bakımını gerçekleştirdiler. Bebeğin cildinde iz kalmayacağını kaydeden doktorlar, bebeğin durumunun da iyiye gittiğini bildirdi.