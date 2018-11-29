Hindistan'da yaşayan eşinin yanına gitmek için Hollanda'dan bisikletle yola çıkan İngiliz gazeteci Oliver Burton, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

AA'nın haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da gazetecilik yapan 29 yaşındaki Oliver Burton, Hindistan'daki bir şirkette çalışan eşi İzabel Burton'ın yanına gitmek üzere 6 Haziran'da uçakla Hollanda'ya gitti.

Buradan bisikletle yola çıkan Burton, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovakya, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye geldi.

Dün akşam Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaşan Burton, 10 bin kilometrenin üzerinde pedal çevirerek Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin ve Pakistan üzerinden Hindistan'a varmayı hedefliyor.

Oliver Burton, yaptığı açıklamada, Hindistan'daki bir şirkette görev yapan eşinin yaklaşık bir yıl önce bu ülkeye gittiğini söyledi.

Burton, Hindistan'a ulaştıktan sonra bir süre orada kalıp, eşiyle beraber Londra'ya dönmeyi planladıklarını belirtti.

Hanönü ilçesinde dün akşam kamp yeri ararken Belediye Başkanı Serkan Uçar ile karşılaştığını dile getiren Burton, Uçar'ın kendisine kalacak yer bulduğunu aktardı.

"Türk halkı çok cömert, çok misafirperver." diyen Burton, her yerde çay içmeye davet edildiğini dile getirdi.

Oliver Burton, daha sonra Karadeniz sahil yolundan rotasına devam etti.

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