Hindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Hindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya hazırlanıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan'da hükümet, 29 eyalette 'kara mantar' salgını ilan etmeleri çağrısında bulundu

Hindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya hazırlanıyor
Hindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya hazırlanıyor
0:00 / 0:00
DHA

Hindistan'da eyaletlerde 'kara mantar' salgını baş gösterdi. Hükümet, 29 eyallette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının Kovid-19’u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor. Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.


KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?


Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hastalarının sıkıntılarını şiirle anlatıyor
SAĞLIKHastalarının sıkıntılarını şiirle anlatıyor
50 yaş üstü aşı ne zaman vurulacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşıda son durum
SAĞLIK50 yaş üstü aşılama tarihi hakkında
Corona virüs belirtileri nelerdir? Uzmanlar uyardı! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKKoronavirüs belirtileri nelerdir?
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenme ekranı
SAĞLIKKoronavirüs test sonucu öğrenme
Dikkat! Gizlice büyüyor, kansere dönüşebilir - Haberler
SAĞLIKDikkat! Gizlice büyüyor, kansere dönüşebilir
Ebeveynler çocuklarını hangi cümlelerle takdir etmeli?
SAĞLIKÇocuklarınızı hangi cümlelerle takdir etmelisiniz?
BU UYARIYA DİKKAT! Çok önemli maske uyarısı! - Haberler
SAĞLIKÇok önemli maske uyarısı!
İnsanlığı tehdit eden en büyük tehlike: Enfeksiyon hastalıkları
SAĞLIKİnsanlığı tehdit eden en büyük tehlike: Enfeksiyon ...
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran açıklama: Ekim ayında görüyorum
SAĞLIKTünelin ucundaki ışık için tarih!
FAVİPİRAVİR KARARI! Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken Favipiravir ilacı kararı
SAĞLIKBakanlık'tan Favipiravir kararı!