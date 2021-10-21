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Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlarda 180'den fazla can kaybı

Hindistan ve Nepal'de günlerdir devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlarda 180'den fazla can kaybı
Hindistan ve Nepal'de yağış felaketi büyüyor
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AA

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında pazartesi gününden bu yana en az 99 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal polisi, yağışların ülkenin doğu ve batı bölgelerinde yaşandığını, kurtarma ekiplerinin kayıp olduğu bildirilen en az 40 kişiyi aradığını ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaralanan en az 35 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'da ise kuzeydeki Uttarkand eyaletinde hafta boyunca etkili olan sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 46, ileriki günlerde daha fazla yağış beklenen güneydeki Kerala eyaletinde de 42 kişi öldü, yolları su bastı, köprüler yıkıldı ve toprak kaymaları oluştu.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde bu hafta endişe verici boyutta yağışlar görüldüğü aktarıldı.

Uttarkand'da şubatta meydana gelen seller nedeniyle yaklaşık 200 kişi ölmüştü.

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