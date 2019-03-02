Pakistan ile Hindistan arasındaki krizde tansiyon düşüyor. Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ı serbest bıraktı. İki ülke arasındaki Wagah sınır kapısında gerçekleşen iade töreninde Varthaman evrak işlerinin tamamlanmasından sonra kendi ülkesinin yetkililerine teslim edildi. Varthaman'ın sivil kıyafetler içerisinde Hindistan'a teslim edilmesi ise dikkat çekti.

Pakistan tarafından alıkonulan ve daha sonra Hindistan'a teslim edilen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman ülkesine teslim edildi. Varthaman'ın teslim edilmesinden hemen önce Pakistanlı yetkililer Varthaman'a ait bir video yayınladı. Videoda Pakistan ordusunun oldukça profesyonel olduğunu belirten Hintli pilot, "Pakistan ordusu ile zaman geçirdim, çok etkilendim. İniş yaptığım sırada bir tabancam vardı. Orada birçok insan vardı benimse kendimi kurtarmak için elimde tek bir yol vardı. Silahımı bıraktım ve kaçmayı denedim" ifadelerini kullandı.



Kaçmasının ardından kendisine karşı öfkeli halkın peşinden geldiğini belirten Hintli asker, "İşte o anda Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı. Orada Pakistanlı bir komutan vardı, gelip beni kurtarıp bana bir şey olmasını engelledi. Beni kendi bölümüne götürdü ve ilk yardım sağladı. Daha sonra da hastaneye götürülüp tedavim gerçekleştirildi" dedi

Pakistan ordusunun kendisine iyi davrandığını da ifade eden Varthaman, "Hint medyası gerçeği çarpıtıyor. En ufak şeyi bile çok büyük bir şeymiş gibi sunarak insanları yanlış yönlendiriyor." dedi.

Pilotun serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Gözaltında olduğu sürece kendisine uluslararası hukukun gerektirdiği gibi davranıldı." ifadesi kullanıldı.

HİNDİSTAN MEDYASI: PİLOT BASKI ALTINDAYDI

Hindistan, Hintli pilotun Pakistan'ı övdüğü videoların baskı altında çekildiğini açıkladı.

Hindistan Medyası Hindistan Hava Kuvvetlerine dayandırdığı haberlerinde Pakistan tarafından yayınlanan ve alıkoydukları Hintli pilot Abhinandan Varthaman'ın Pakistan'ı övdüğü ve Hint medyasını 'savaş histerisi' içeren yayın yaptığı için eleştirdiği videoların baskı altında çekildiğini öne sürdü.

Öte yandan iki ülke arasında yaşanan kriz üzerine BBC Urdu'ya röportaj veren Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshiy Pakistan üzerinde Hintli pilotu serbest bırakmaları için hiçbir baskı ve zorlamanın olmadığını belirterek, "Onlara 'sizin kederinizi arttırmak istemiyoruz, vatandaşlarınızın acı çekmesini istemiyoruz, biz barış istiyoruz' mesajını iletmek istedik" dedi.

PAKİSTAN JETLERİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Hint pilotun uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle iniş yaptığı yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun bugün "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.