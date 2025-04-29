Hintli oyuncu Rohit Basfore, şelalede boğularak can verdi

Hint yapımı 'Family Man 3' dizisinde rol alan genç oyuncu Rohit Basfore, 27 Nisan Pazar günü öğleden sonra Guwahati yakınlarındaki Garbhanga Şelaleleri'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Basfore'nin şelaleye düşerek boğulduğunu değerlendiriyor. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Ancak Basfore'nin ailesi, olayın bir kaza olmayabileceğini öne sürüyor.

Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Rohit Basfore, o gün dokuz arkadaşıyla birlikte piknik yapmak üzere bölgeye gitmişti. Talihsiz olayın ardından harekete geçen kurtarma ekipleri, genç oyuncunun cansız bedenini sudan çıkardı. İlk bulgularda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı ifade edilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

REKLAM

BAŞROLDEN VEDA MESAJI; "ÇOK ERKEN GİTTİN"

Rohit Basfore’nin ani ölümü, başta 'Family Man'in başrol oyuncusu Manoj Bajpayee olmak üzere dizi ekibi ve hayranlarını derinden sarstı. Bajpayee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Rohit Basfore, huzur içinde uyu! Çok erken ayrıldın. Ailesine başsağlığı diliyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. REKLAM SETTEN SON PAYLAŞIMLAR Henüz kısa bir süre önce 'Family Man 3' setinden kareler paylaşan Rohit Basfore, projede yer almaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu takipçileriyle paylaşmıştı. İSİM KARIŞIKLIĞI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI Öte yandan, aynı ismi taşıyan başka bir oyuncu da olayın ardından sosyal medyada kendi fotoğraflarının yanlışlıkla kullanıldığını belirterek açıklama yaptı. Basfore ile karıştırılan oyuncu, "Bugün her ne olduysa yanlış anlaşıldı. Ben iyiyim ve güvendeyim" diyerek durumun kendisiyle ilgisi olmadığını vurguladı.