Hipotansiyon belirtileri 0:00 / 0:00

Tansiyonun çok fazla düşmesi durumuna hipotansiyon bir diğer ifadeyle düşük kan basıncı denmektedir. Hipotansiyonun ortaya çıktığı durumlarda kişi baygınlık ve baş dönmesi gibi belirtiler hissedebilmektedir. Bu içeriğimizde sizler için hipotansiyon nedir, neden olur, hipotansiyon belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri derledik. İşte hipotansiyon ile ilgili merak edilenler…

Hipotansiyon Nedir?

Toplumda yüksek tansiyon pek çok kişi tarafından iyi bilinen bir rahatsızlık olmasına rağmen aşırı düşük tansiyonu ifade eden hipotansiyon yeteri kadar bilinmektedir. Ancak hipotansiyonda en az yüksek tansiyon kadar tehlikeli bir rahatsızlıktır. Bir kişide hipotansiyonun olduğunu söylemek için asgari düzey üst sınırın 9 alt sınırın ise 6 olması gerekmektedir. Tansiyonun 9/6 olması bazı kişilerde ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmamakla beraber bazen ciddi sorunlarında ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Örneğin beklenmedik bir yerde aniden bayılma, halsizlik ve geçmeyen baş dönmeleri hipotansiyonun olduğu kişilerde öne çıkan belirtiler arasındadır.

Hipotansiyon Neden Olur?

Hipotansiyon çok fazla kişi tarafından ayrıntılı olarak bilinmediği için hipotansiyon neden olur diye merak edilmektedir. Hipotansiyonun kişiden kişiye değişmekle beraber çeşitli nedenleri vardır. Örneğin susuz kalan kişilerde, uzun dönemli yatak istirahati yapanlarda, bacak bacak üstüne atarak oturma alışkanlığı olanlarda, bazen aniden çömelip kalkmalarda, şeker hastalarında, hamilelik döneminde, kalp ve damar sistemi rahatsızlıklarında, fazla sıcak havalarda ya da ortamlarda, varisi büyük damarlı olan kişilerde ve nörolojik problemi olan kişilerde hipotansiyon ortaya çıkabilmektedir. Bunlar temel nedenler olmakla beraber her zaman kişide hipotansiyon olduğunu göstermemektedir.

Tansiyon Kaç Olursa Tehlikeli Olur?

Tansiyon herkesi tedirgin eden ve önemsenen bir durum ve rahatsızlıktır. Dolayısıyla en fazla merak edilen konulardan biri de tansiyon kaç olursa tehlikeli olur durumudur. Genel olarak doktorlar tarafından 120/80 mmHg ve altındaki tansiyonun normal olduğu kabul edilmektedir. Bir kişide tansiyonun yüksek olduğunu söylemek için 140 ve üzerinde olması gerekmektedir. Buna karşılık düşük olduğun söylenmesi için de büyük tansiyonun asgari 80 olması gerekir. Ancak bunların genel rakamlar olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Çünkü kişilere özgü tansiyon değerleri de bulunmaktadır.

Hipotansiyon Kaç Olmalı?

Hipotansiyon kaç olması ya da hipotansiyon kaç olduğunda tehlikeli bir durum ortaya çıkar gibi konular pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Çünkü tansiyon ciddiye alınması gereken bir konudur. Tansiyonun büyüğünün 90 küçüğünün de 60 olduğu durumlarda genel olarak hipotansiyon olduğu söylenebilir. Ancak bazı kişiler için bu değerler normal kabul edilmektedir. Bir kişide hipotansiyon olup olmadığının anlaşılması için onun genel tansiyon durumunun bilinmesi ölçülmesinde fayda vardır. Çünkü kişilerin alışık oldukları tansiyon kişilerde herhangi bir sorunun çıkmasına neden olmamaktadır.

Hipotansiyon Belirtileri

Düşük tansiyon ya da düşük kan basıncı olarak da bilinen hipotansiyon belirtileri arasında şunlar bulunmaktadır; aniden bayılma hissi, midede bulantı, baş dönmesi, halsiz hissetme, nefeste daralma, psikolojik olarak kötü hissetme, üşüme hissiyatı. Ancak bu belirtiler olduğunda yalnızca hipotansiyon düşünülmemelidir. Çünkü hipotansiyon belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

Hipotansiyon Tedavisi

Hipotansiyon yüzünden sorun çıkarak ve hipotansiyon tedavisi olabilir mi diye düşünen kişiler olabilir. Genel olarak düzenli egzersiz yapan ve kalp ritmini doğru çalıştıran kişilerin tansiyonu yüksek olmamaktadır. Buna karşılık fazla egzersiz yapılması ya da aşırı hareketsizlik hipotansiyonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle durumlarda mutlaka bir uzmanla görüşerek onun tavsiye ettiği tedavinin uygulanması gerekmektedir.