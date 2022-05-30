Hiperaktif çocuk belirtileri 0:00 / 0:00

Hiperaktivite Nedir?

Hiperaktivite çocuk anne karnındayken başlayan ve çoğunlukla fark edilmeyen psikolojik bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı bebekler annelerinin karnındayken başlayan aşırı hareketli şekilde doğarlar ve bu durum bebeklik ve çocukluk döneminde de belirgin bir şekilde devam eder. Hiperaktivite sorunu olan çocukların yerlerinde duramayan ve aşırı hareketli olduğu toplumda da bilinmektedir.

Bu tarz çocuklar çevrelerine fiziki bakımdan da aşırıya kaçan davranışlar sergilemektedir. Ayrıca hiperaktivite tanısı konmuş çocukların sakin davranmaları kolay değildir. Bu tarz çocuklar en hareketsiz olmaları gereken zamanlarda bile el ya da ayak hareketlerini devam ettirirler. Pek çok kişi hiperaktivite nedir diye sorulduğunda net bir yanıt veremese de genellikle hiperaktiviteyi aşırı hareketlilikle ilişkilendirmektedirler. Buna karşılık hiperaktiviteye yönelik bilgi eksikliği olduğundan çocuklar aşırı hareketli davrandıklarında onların yaramaz oldukları algısı daha yaygındır.

Hiperaktif Çocuk Belirtileri

Hiperaktif çocuk belirtileri anlaşılması kolay gibi görünse de hala pek çok kişi anlamakta zorluk çekmektedir. Çünkü bazen çocuklarda hiperaktivite farklı belirtiler gösterebilmektedir. Örneğin hiperaktivitenin bebeklerde öne çıkan belirtileri arasında; tepkilerin aşırı olması, sıklıkla uyanma ve uykunun az olması, devamlı kucakta durma isteği, aşırı ağlama ve huzursuzluk, sakinleştirme zorluğu bulunmaktadır. Diğer yandan bebeklik döneminde fark edilmeyen hiperaktivite çocukluk döneminde şu tarz belirtiler gösterebilmektedir; yerinde duramama ve devamlı hareket etme isteği, çocukla konuşulsa bile dinlemiyormuş gibi davranma, kendisini belli bir oyuna ve derse vermekte zorlanma, dikkatin dağınık olması, unutkanlık, ani ve aşırı öfke, ilerleyen durumlarda fiziki şiddet.

Bir Çocuğun Hiperaktif Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Toplumda hiperaktivite yalnızca aşırı hareketlilikle ilişkilendirildiği için bir çocuğun hiperaktif olduğu nasıl anlaşılır dendiğinde doğru yanıtın verilmesi her zaman kolay değildir. Aşırı hareketliliğin yanında bir çocuğa hiperaktif denmesi için normalden farklı özellikler de göstermesi gerekmektedir. Çünkü hiperaktivitesi olan çocukların göz teması kurması herhangi bir duruma aşırı dikkat göstermesi oldukça zordur. Hiperaktivitenin erken teşhis edilmesi çocuğun sağlıklı bir çocukluk ve yetişkinlik dönemi geçirmesi açısından oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra bir çocuğun hiperaktif olduğunun anlaşılması için temel belirtiler şunlardır; aşırı sinirlilik ve hırçınlık, kolay arkadaş edinememe, hareketleri kontrol edememe, dersi dinlememe isteği, çabuk sıkılma, ödevlerini yapmaması, okulda eşyalarını kaybetmesidir.

Çocuklarda Hiperaktivite Tedavisi

Çocuklarda hiperaktivite tedavisi nedir ve mümkün müdür diye merak eden pek çok kişi vardır. Hiperaktivitenin çeşidine bağlı olarak bu psikolojik rahatsızlık ilaçla ya da ilaç olmadan tedavi edilebilmektedir. Hatta tedavi için konuşma terapisi de çok fazla tavsiye edilmektedir. Hiperaktivitenin tedavisi uzun ve meşakkatlidir. Rahatsızlıktan kaynaklanan belirtiler azalıyor gibi görünse de kısa zamanda tamamen geçmemektedir.

Hiperaktivite Neden Olur?

Hiperaktivite neden olur diye düşünerek çalışmalar yapan pek çok uzman bulunmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda hiperaktivite bozukluğunun beyindeki işlev ve çalışma prensibinin farklılığında kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kalıtsal unsurlar, çevresel unsurlar ile hamilelik döneminde veya sonrasında oluşabilen bazı komplikasyonların hiperaktiviteye neden olduğu bulunmuştur.

Hiperaktivite Bozukluğu

Hiperaktivite bozukluğu aslında anne karnına başlayan bir psikolojik rahatsızlık olmasına rağmen çoğunlukla çocukluk döneminde fark edilmektedir. Çocuğun aşırı hareketli davranışları ve odaklanma problemleri ebeveynleri bir uzmanla görüşmeye itmektedir. Bunun sonucunda da hiperaktivite bozukluğu tespit edilmektedir.