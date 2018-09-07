Hiranur şans eseri hayatta kalmış...

'Sinekliğin arkasından ateş etti. Kurşun parkın duvarına isabet etti. Duvardan sekmeyip direk gitse, minik kıza daha büyük zarar verebilirdi.' Bu cümleler parktaki çocuklara ateş açan saldırganla ilgili hazırlanan bilirkişi raporundan.



ÖNCE BAĞIRDI ARDINDAN ATEŞ ETTİ



Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü Pendik'te bir sitedeki çocuk parkında yaşanmıştı. Çocukların sesinden rahatsız olan bir kişi iddiaya göre çocuklara önce bağırmış, dakikalar sonra da ateş etmişti. Silahtan çıkan kurşun 7 yaşındaki Hiranur'un sırtına isabet etmiş, minik çocuk olayı ucuz atlatmıştı.



MERMİ KOMŞUNUN EVİNDEN



Gözaltına alınan komşu Barış Balcı önce serbest bırakılmış günler sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İfadesinde ise ateş edenin kendisi olmadığını söylemişti. Ama olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu aksini ispatladı. Saldırganın komşu olduğunu kanıtladı.

Ateş açıldığı tespit edilen pencerede bilirkişi ilginç bir ayrıntıya ulaştı. O ayrıntıya göre zanlı ilk önce pencereyi açtı. Ardından sinekliğin arkasından çocuklara doğru ateş etti. Sinekliği delen mermi çocukların bulunduğu alana doğru gitti. Silah sesinin duyulmasıyla parktaki çocuklar kaçışmaya başladı. Bu sırada Hiranur ateş açılan pencereye en yakın isimdi.Bilirkişi raporundaki en önemli belki de en hayati detay ise parktaki duvarda gizli. Saldırganın silahından çıkan kurşun duvara isabet etti. Böylelikle kurşunun hızı azalmış oldu. Pencere ile Hiranur'un durduğu nokta arasındaki mesafe 4 metre 65 santim. Ve rapora göre bu mesafeden atılan kurşun silah ne olursa olsun insan vücudunu delip geçebilirdi. Kurşunun duvara çarpması sonucu azalan hızla kurşun küçük kızın vücudunda kaldı. Yani o hızını kaybetmemiş olsaydı Hiranur belki de şuan hayatta olamayacaktı.