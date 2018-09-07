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Hiranur şans eseri hayatta kalmış...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Hiranur'un vurulması olayında flaş gelişme! Öyle bir ayrıntı var ki...

Hiranur'u o duvar korumuş

Hiranur'un vurulduğu parktaki olayda bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre küçük kızı vuran kurşun zanlının penceresinden ateşlendi. Hiranur'un şans eseri hayatta kaldığı da rapora yansıdı. Şimdi Hiranur'un annesi o duvar olmasaydı yaşayacaklarını bile düşünmek istemiyor ve "Kızımı demek ki o mermer kurtardı" diyor.

07.09.2018 - 11:16 | Güncelleme:

'Sinekliğin arkasından ateş etti. Kurşun parkın duvarına isabet etti. Duvardan sekmeyip direk gitse, minik kıza daha büyük zarar verebilirdi.' Bu cümleler parktaki çocuklara ateş açan saldırganla ilgili hazırlanan bilirkişi raporundan.

ÖNCE BAĞIRDI ARDINDAN ATEŞ ETTİ

Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü Pendik'te bir sitedeki çocuk parkında yaşanmıştı. Çocukların sesinden rahatsız olan bir kişi iddiaya göre çocuklara önce bağırmış, dakikalar sonra da ateş etmişti. Silahtan çıkan kurşun 7 yaşındaki Hiranur'un sırtına isabet etmiş, minik çocuk olayı ucuz atlatmıştı.

 


MERMİ KOMŞUNUN EVİNDEN

Gözaltına alınan komşu Barış Balcı önce serbest bırakılmış günler sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İfadesinde ise ateş edenin kendisi olmadığını söylemişti. Ama olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu aksini ispatladı. Saldırganın komşu olduğunu kanıtladı.



SİNEKLİĞİN ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Ateş açıldığı tespit edilen pencerede bilirkişi ilginç bir ayrıntıya ulaştı. O ayrıntıya göre zanlı ilk önce pencereyi açtı. Ardından sinekliğin arkasından çocuklara doğru ateş etti. Sinekliği delen mermi çocukların bulunduğu alana doğru gitti. Silah sesinin duyulmasıyla parktaki çocuklar kaçışmaya başladı. Bu sırada Hiranur ateş açılan pencereye en yakın isimdi.

DUVARA ÇARPAN KURŞUN HİRANUR'U KURTARDI

Bilirkişi raporundaki en önemli belki de en hayati detay ise parktaki duvarda gizli. Saldırganın silahından çıkan kurşun duvara isabet etti. Böylelikle kurşunun hızı azalmış oldu. Pencere ile Hiranur'un durduğu nokta arasındaki mesafe 4 metre 65 santim. Ve rapora göre bu mesafeden atılan kurşun silah ne olursa olsun insan vücudunu delip geçebilirdi. Kurşunun duvara çarpması sonucu azalan hızla kurşun küçük kızın vücudunda kaldı. Yani o hızını kaybetmemiş olsaydı Hiranur belki de şuan hayatta olamayacaktı.



RAPOR SAVCILIK DOSYASINDA

Hazırlanan bilirkişi raporu savcılığın soruşturma dosyasına girdi. Bu arada minik Hiranur hala sırtındaki kurşunla yaşıyor. Çünkü doktorlar şu an için kurşunun çıkarılmasını riskli buluyor. Küçük kızın önümüzdeki ay sırtındaki kurşundan kurtulması öngörülüyor.

"KIZIMI MERMER KURTARDI"

Raporla ilgili HABERTÜRK'e konuşan anne Serenay Demircan ise "Kızımı demek ki o mermer kurtardı" diyor. Çocukların sesinden rahatsız olan ve hiç tanımadıkları bir kişinin yaptığı olayı son derece çirkin bulduğunu söyleyen Demircan, "Mermere isabet etmese çocuğumun Allah korusun kurtulma şansı yoktu. Çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bunun için şükrediyorum" dedi.

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