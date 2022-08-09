Hirize Startupfon'dan yatırım aldı

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Yapay zeka teknolojisini big data ile buluşturarak işe alım süreçlerinde göz önünde bulundurulan çalışan-işveren uyumu, teknik yeterlilik ve donanım, çalışma biçimi, çalışanın şirket çalışanı olarak geçireceği ortalama süre tahmini ve mülakat süreci gibi unsurları otonom hale getirme hedefiyle yola çıkan girişim Hirize, Startupfon’dan tohum aşama yatırımı aldı.

Yatırım turunda Startupfon ile birlikte APX, Domino Ventures ve Sankonline da yer aldı.

Esranur Kaygın ve Eren Yaşarkurt tarafından 2021 yılında kurulan Hirize, işe alım süreçlerinde yoğun olarak kullanılan platformlarla da entegre çalışarak insan kaynakları departmanlarının kullandığı anahtar kelime taraması gibi geleneksel yöntemler yerine, görüntü işleme gibi yenilikçi metodlar sayesinde kişinin özgeçmişini daha efektif ve doğru şekilde değerlendirip beşeri unsurlardan doğan hata payını minimal hale getirmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu sistem aynı zamanda başvuruda bulunan adayın özgeçmişindeki bilgilerinin verimli şekilde işlenmesi sayesinde çalışan adaylarına fayda sağlıyor.

Girişim, halihazırda 22.9 milyar dolar büyüklüğe sahip ve yakın gelecekte 35.5 milyar dolar hacme ulaşması beklenen insan kaynakları teknolojileri pazarında gerçekleştirilen yatırım ile birlikte ekibini genişletmeyi, yüzde 89 düzeyindeki yapay zeka başarı oranını yüzde 95'e çıkarmayı ve sunulan servisin uzun vadede oluşturacağı veri kütüphanesi sayesinde gelecekte kendini bir 'big data' girişimi olarak konumlandırmayı hedefliyor.