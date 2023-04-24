Zeytinburnu'nda balyozla kapısını kırdıkları iş yerine giren 5 kişi, para kasasını çıkartıp otomobile yükleyerek kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler kasayı otomobile götürmeye çalıştıkları sırada, park halindeki iki otomobile de zarar verdi.

DHA'nın haberine göre olay, önceki hafta perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Telsiz Mahallesi'ndeki bir kumaşçıya gelen 5 kişi, balyozla iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi.