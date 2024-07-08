Hırsızların 'zil' oyunu: 360 bin liralık altın çaldılar
Adana'da bir grup kadın hırsız, ziline basıp kimsenin olmadığını anladıkları bir daireye girip çelik kasayı boşalttı. Kasadaki 360 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan hırsızlardan 1'i yakalanıp tutuklanırken, kadınların binaya giriş-çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da 3 kadın hırsız girdikleri evden 360 bin TL ziynet eşyası çaldı. Hırsızlardan 1'i yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 14 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup, olmadığını kontrol etti.
360 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR
Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı. Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp, 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete doldurup, kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı. Emniyete götürülen Başak Ç., ifadesinde, "Bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.