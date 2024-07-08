Hırsızların 'zil' oyunu: 360 bin liralık altın çaldılar

Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı. Emniyete götürülen Başak Ç., ifadesinde, "Bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.