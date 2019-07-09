Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ilçesinde artan hırsızlık olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 21 ayrı ev ve işyerinde, benzer yöntemlerle hırsızlık yapılmıştı. Olaylarla ilgili incelenen güvenlik kamera görüntüleri, aynı kişileri gösteriyordu.

DİĞER İLÇELERDENDE BENZER OLAYLAR

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Bu sırada Kadıköy’den Büyükçekmece’ye, Ataşehir’den Avcılar’a kadar bir çok ilçede benzer hırsızlık olayları meydana gelmeye devam etti.

Hırsızlar girdikleri evde, buldukları para, ziynet veya kontak anahtarları ile araçları çalıyorlardı. Polisin yaptığı ilk çalışmada toplam 19 ilçede gerçekleşen 64 hırsızlığın failleri önemli bir çetenin işiydi.

TİCARİ TAKSİYLE İŞ YAPIYORLARDI

İstanbul’un azılı hırsızlık çetesini çökertmek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Görüntülerden yola çıkan polis, çete üyelerini tek tek tespit etti. Polisin ulaştığı bilgilere göre, hırsızlık çetesi üyeleri İstanbul dışından geliyordu. İstanbul’da anlaştıkları ticari taksi şoförleri ile hırsızlık avına çıkıyordu. Olayları gerçekleştirdikten sonra İstanbul dışına kaçıyorlardı.

OPERASYON ANLARI

Polis tespit ettiği çete üyelerini takip etmeye başladı. Elde edilen delillerin ardından İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 kişi gözaltına alındı. O anlarda İstanbul caddelerinde sıcak anlar yaşandı. Ticari taksiyle hırsızlığa çıkan çete üyeleri bir çok vatandaşın gözleri önünde operasyonla gözaltına alındı. O anlar polis tarafından kameraya çekildi.

5 MİLYONLUK VURGUN

5’i ticari taksi şoförü olmak üzere gözaltına alınan 20 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü Yapılan soruşturmada çetenin polis tarafından belirlenen 64 olayda yer aldıkları ortaya çıktı. 64 olayda toplam 5 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi soruşturmanın ardından adliyeye gönderildi.