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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisine etekli video! | Son dakika haberleri

        Hırsızlık şüphelisine etekli video!

        İstanbul Arnavutköy'de, kuşlarının çalındığını iddia eden gençler, şüphelilere kadın kıyafeti giydirip videosunu çekti. Videoyu çeken kişilerin, o anlara ilişkin görüntüleri arkadaşlarına da gönderdiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:35
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        Hırsızlık şüphelisine etekli video!
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        İstanbul Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı.

        ETEK GİYDİRİP VİDEOYA ÇEKTİLER

        İHA'daki habere göre 2 şüpheliyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlıların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

        SÖYLEDİKLERİNİ TEKRAR ETTİRDİLER

        Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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