UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Hırvatistan - İspanya karşı karşıya geldi. Hırvatistan, İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sona karşılaşmanın ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. Hırvatistan, 54. dakikada Andrej Kramaric'in attığı golle öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Dani Ceballos'un ayağından bulduğu golle beraberliği yakalayan İspanya, 69'da Tim Jedvaj'ın golüyle 2-1 geriye düştü.

İspanya, 78. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sahneye yine Tim Jedvaj çıktı. Hırvatistan, 22 yaşındaki genç futbolcunun son dakikada attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Hırvatistan bu skorla puanını 4'e yükseltti. İspanyollar ise 6 puanla gruptaki liderliğini sürdü.

Hırvatistan: 3 - İspanya: 2

Hırvatistan: Kalinic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Kramaric

Teknik Direktör: Zlatko Dalić

İspanya: De Gea, Sergi Roberto, Ramos, Inigo Martínez, Alba, Saul, Busquets, Ceballos, Rodrigo, Isco, Aspas

Teknik Direktör: Luis Enrique Martínez García

Goller:

Hakem: Aliaksei Kulbakov

Stat: Maksimir

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