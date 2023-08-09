Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi Türkiye'de hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi, sıcak yaz mevsimine bugün sonbahar havası karıştı. Marmara ve Karadeniz, özellikle İstanbul ve yakın çevresi yarın sabah sadece yazlık giysilerle hafif üşüyebilir. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi...

Sabah ve öğlen aralığı İstanbul’un çok bulutlu havası, kuzey ilçelerde yer yer yağmur ve kuvvetli esen poyraz, şehirde bir sonbaharı anımsatıyor. Cuma ve cumartesi günleri daha güneşli ve sıcak geçecek fakat kuvvetli rüzgar şehirleri havalandırmaya devam edecek görünüyor. Bunda önemli bir sorun görünmese de deniz ulaşımı, hafta sonu denize gitmek için yapılan planlar olumsuz etkilenebilir. İstanbul’un kuzey kıyılarında büyük dalgalar, serin ve yer yer kapanan gökyüzü ile hava biraz üşütebilir.

İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli rüzgar dışında biraz da yağmur düşmesini beklerdik ancak İstanbul çevresi için yağmurlar lokal ve zayıf kalacak görünüyor.

Rüzgar hamlesi deniz üzerinde 100 km/saat’e ulaşırken Çanakkale-Tekirdağ-Balıkesir-İstanbul gibi merkezlerde rüzgar 70-80 km/saat sürate ulaşan (kısa süreli) hamleler yapabilir. Yaz mevsimi içinde olduğumuz için pek çok bahçe eşyası (sandalye, şemsiye, masa vb) bu kuvvetli esintilerle uçuşup tehlike oluşturabiliyor. Hafta sonu bu duruma dikkat etmekte ve eşyaları toplamakta/güçlendirmekte yarar var.

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Güneydoğu ve Doğu Anadolu gelecek günlerin en sıcak bölgeleri, Diyarbakır ve çevresinde termometre hala 40°C’lerden inmem diyor. Bu sıcakların bir süre daha süreceğini görüyoruz, deprem bölgesindeki merkezler öğlen aşırı sıcak oluyor.

Orta ve Doğu Karadeniz ise ne güneydeki sıcaklarla, ne Marmara’nın poyrazıyla meşgul. Doğu Karadeniz’de gündem her güne bir miktar düşen yağmurlar. Bu bölgedeki fındık toplama sezonu başladı, güneşli hava Samsun çevresinde fındıkların kurumasını sağlayabilir fakat Trabzon-Rize-Artvin hattında işler yine yaş. Geçtiğimiz 2022 Ağustos ayına benzer şekilde yine Doğu Karadeniz açıklarında oluşan (meteorolojide siklon) hava kondisyonu, kıyılara deniz üzerinden sürekli bulutluluk yolluyor. (14-15-16 Ağustos tarihleri Doğu Karadeniz’de de güneşli geçebilir)

Yaz mevsimi kıyı Ege ve kıyı Akdeniz’de belki de daha konforlu bir hale büründü, Antalya artık sıcaktan aşırı bunalmıyor, en azından gün içinde sokaklarda yürümek daha rahat hale döndü denebilir. Bu durum Akdeniz’de bir süre devam edecek, gelecek 6-7 gün boyunca Antalya ve yakın çevresi 30-33°C’lerde kalacak görünüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.