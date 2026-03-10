Canlı
        Haberler Dünya Hizbullah: Lübnan savaş ile İsrail'in dayattığı aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında tercih yapıyor | Dış Haberler

        Hizbullah: Lübnan savaş ile İsrail'in dayattığı aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında tercih yapıyor

        Hizbullah Meclis Grubu Başkanı Muhammed Raad, "Lübnan'ın savaş ile İsrail'in dayattığı aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 03:53
        Hizbullah: Lübnan savaş ile İsrail'in dayattığı şartlara teslim olmak arasında tercih yapıyor

        Hizbullah'a bağlı El-Menar televizyonunda yayınlanan konuşmasında Raad, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

        Lübnan'daki mevcut duruma değinen Raad, "Lübnan bugün iddia edildiği gibi savaş ile barış arasında bir seçim yapmıyor. Aksine savaş ile düşmanın (İsrail) hükümete dayatmak istediği aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında bir tercih yapıyor." dedi.

        Raad, İsrail'e karşı direnişin "onuru korumanın tek yolu" olduğunu ve Hizbullah'ın ateşkes sürecine bağlı kaldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Bir yıl 5 ay boyunca direniş (Hizbullah), düşmana karşı ateşkese tam olarak bağlı kaldı. Fakat, işgalciler (İsrail) bir gün bile anlaşmaya uymadı. Direnişin ateşkese bağlılığını cinayet, ihanet ve yıkım için kullandılar. Lübnan hükümeti, düşmanın ihlallerine karşı harekete geçmedi ve İsraillilere baskı yapmak için sahip olduğunu iddia ettiği uluslararası dostlukları kullanmadı."

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikasta uğramasına ilişkin Raad, "Hamaney'in hedef alınmasına karşılık olarak direnişin fırlattığı füzeler, Lübnanlı direnişçilerin ve halkının düşmanın küstahlığına ve aşırılığına karşı sabrının tükendiğine dair bir mesajdı." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 kişi artarak 486'ya, yaralı sayısının 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

