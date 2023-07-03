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Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi! 2023 zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, sene başında yapılan yüzde 20'lik zammın ardından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına son olarak Ocak ayında yüzde 20 oranında zam gelmişti. İşte 2023 TCDD zamlı Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları son dakika gelişmeleri...

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  • HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023 | Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Yüksek hızlı tren bilet fiyatları araştırmaları, Kurban Bayramı tatili dönüşünde araştırılmaya başlandı. TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren YHT biletlerine yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu. Son dakika zam haberlerinin ardından gözler "Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 zamlı YHT Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarında son durum...
  • HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023 | Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    YHT BİLETLERİNE YÜZDE 30 ZAM GELDİ!

    TCDD, Kurban Bayramı tatili sonrası Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 30 oranında zam geldiğini açıkladı.
  • HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023 | Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    SON OLARAK OCAK AYINDA YÜZDE 20 ZAMLANMIŞTI

    TCDD Taşımacılık, 2022 yılında Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yapmıştı.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, son olarak 2023 yılı Ocak ayında yüzde 17 oranında zam geldiğini duyurmuştu. 
  • HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023 | Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    YENİ YÜKSEK HIZLI TREN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Yaklaşık yüzde 30'luk bu zammın ardından 248 TL olan İstanbul Ankara bilet fiyatı 323 TL'ye yükseldi. Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 141 TL’den 184 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 TL’den 136 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 161 TL'den 210 TL'ye, Ankara-Konya biletleri ise 112 TL'den 146 TL’ye çıktı. Ankara-Sivas ise 312 TL’ye yükseldi.
  • HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023 | Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı.
  • HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023 | Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı. YHT biletlerine (ekonomi), 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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