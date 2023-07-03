YENİ YÜKSEK HIZLI TREN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yaklaşık yüzde 30'luk bu zammın ardından 248 TL olan İstanbul Ankara bilet fiyatı 323 TL'ye yükseldi. Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 141 TL’den 184 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 TL’den 136 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 161 TL'den 210 TL'ye, Ankara-Konya biletleri ise 112 TL'den 146 TL’ye çıktı. Ankara-Sivas ise 312 TL’ye yükseldi.