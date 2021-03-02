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Hızlı trende 5 gün uygulaması sona erdi, 15 gün uygulaması başladı

Çapraz oturma düzeniyle yüzde 50 kapasiteli olarak yolcu taşıma uygulamasına son veren TCDD Taşımacılık, yeni bir adım daha attı. Yüksek hızlı trenlerde, biletler seyahat gününden 15 gün öncesinde satışa sunuluyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Son dakika: Hızlı trende 15 gün uygulaması başladı - Haberler
Hızlı trende 15 gün uygulaması başladı
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Salgınla mücadele kapsamında bilet satışları, 5 gün öncesinden yapılıyordu. Yüksek hızlı tren sefer sayıları da belli oldu. TCDD kaynakları, hafta içi toplam 20, hafta sonu 12 sefer yapılacağını açıkladı.

TCDD Taşımacılık, hızlı tren sefer sayısını, talep olması halinde artıracak. Salgın öncesinde 40-45 dolayında sefer yapılıyordu.

Sırada 2020 yılının Mart ayında seferleri durdurulan ana hat ve bölgesel trenler bulunuyor. Kaynaklar, bu konuda da bazı çalışmalar yapıldığını, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun görüşleri ve normalleşme kapsamında atılacak yeni adımlarının ana hat ve bölgesel tren taşımacılığı ile ilgili süreci tayin edeceğini söyledi.

Kaynaklar, hızlı trenlerde 28 Mayıs 2020 tarihinden bu yana pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasite ile yolcu taşındığını da anımsatarak, “Yüzde 100 kapasite ile yolcu taşınmaya başlandı. Bilet satışları da 5 gün öncesinden yapılıyordu. Biletler seyahat gününden 15 gün öncesinde satışa sunuldu” dedi. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik ise söz konusu değil.

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