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'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

'Hızlı ve Öfkeli 10'un hızına gişelerde yetişilemiyor. Film, Türkiye'deki gişeleri bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 507 artırdı

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  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    Böyle artış görülmedi
    Sinemalarda böyle artış görülmedi.
    19 – 21 Mayıs arasında gişe rakamları, bir önceki hafta sonuna oranla % 507 arttı.
    Bu artışta en büyük pay, ‘Hızlı ve Öfkeli 10’un oldu.
  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    39 filmin toplam izleyici sayısı 727.437 olarak gerçekleşti.
    Gişede en büyük payı 592.868 izleyiciyle ‘Hızlı ve Öfkeli 10’ aldı.
    Bir başka ifadeyle 38 filmin toplam izleyici sayısı 134.569 olurken ‘Hızlı ve Öfkeli 10’ için diğer bütün filmlerin toplamından 4.4 kat daha fazla bilet kesildi.
  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    Hasılat bakımından inceleyecek olursak 19 - 21 Mayıs arasında 39 filmin toplam hasılatı 65.147.790 TL.
    ‘Hızlı ve Öfkeli 10’’un hasılatı 55.825.390 TL.
    Diğer 38 filmin toplam hasılatı 9.322.400 TL.
  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    Haftalık gişe rakamlarına bakacak olursak, 19 – 25 Mayıs arasında 51 film toplamda 1.017.116 kişi tarafından izlendi.
    ‘Hızlı ve Öfkeli 10’, bu gişeden 827.838 kişiyle yine aslan payına sahip.
  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    Diğer 50 film, toplamda 189.278 kişi tarafından izlenirken ‘Hızlı ve Öfkeli 10’ için diğer 50 filmin toplamından 4.3 kat daha fazla bilet kesildi.
    ‘Hızlı ve Öfkeli 10’un haftalık bazda gişelere etkisi bir önceki haftaya oranla      % 280 artış olarak gerçekleşti.
  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    Ocak ayından bu yana gişelerde daha önce hafta sonu bazında en yüksek artış      % 120.6 ile 6 – 8 Ocak’ta, haftalık bazda ise % 90.3 artışla 6 – 12 Ocak’ta görülmüştü.
  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    ‘Hızlı ve Öfkeli 10’nin küresel hasılatı ise 361.050.360 dolar.
    4.046 salonda gösterime giren filmin açılışı ise 67.017.410 dolar.
  • 'Hızlı ve Öfkeli 10', gişelerde de bir hayli hızlı

    Serinin ilk 9 filminin toplam hasılatı 5.858.353.303 dolara ulaşmıştı. 

 

 

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