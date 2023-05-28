Böyle artış görülmedi

Diğer 50 film, toplamda 189.278 kişi tarafından izlenirken ‘Hızlı ve Öfkeli 10’ için diğer 50 filmin toplamından 4.3 kat daha fazla bilet kesildi.

‘Hızlı ve Öfkeli 10’un haftalık bazda gişelere etkisi bir önceki haftaya oranla % 280 artış olarak gerçekleşti.